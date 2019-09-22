Москвичей познакомили с культурой Кавказа

В столице прошёл тематический фестиваль

Традиции кавказского гостеприимства, зажигательные танцы и секреты приготовления национальных блюд. В Екатерининском парке Москвы состоялся тематический фестиваль, сообщает "ТВ Центр".

Там организовали мастер-классы, показ фильмов и различные спортивные состязания. Желающие могли попробовать себя в игре на кавказском барабане или разучить движения национальных танцев. Кроме того, для гостей праздника в течение всего дня на главной сцене выступали артисты и хореографические коллективы.