ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следователи в шоке: откуда у подмосковного чиновника 9 миллиардов рублей?

14:14
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

Всё имущество передано в доход государства

Имущество на девять миллиардов рублей, принадлежащее экс-главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, обратят в доход государства. Такое решение принял районный суд. Следователи установили, что чиновнику на подведомственной территории принадлежало буквально всё - от кинотеатра и лодочной станции до детской поликлиники и городского парка. Как это всё оказалось в руках Постриганя и его семьи? Корреспондент "ТВ Центра" Иван Колесников провёл инвентаризацию имущества экс-главы Клинского района (смотрите видео).

 

Александр Постригань, руководивший администрацией Клинского района 22 года, в июне прошлого года был задержан и арестован по обвинению в серии должностных и коррупционных преступлений. Чиновник использовал своё служебное положение для обогащения, утверждают следственные органы. 

Главное сегодня
Александр Постригань
Александр Постригань
Александр Постригань
Александр Постригань
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.