Следователи в шоке: откуда у подмосковного чиновника 9 миллиардов рублей?

Всё имущество передано в доход государства

Имущество на девять миллиардов рублей, принадлежащее экс-главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, обратят в доход государства. Такое решение принял районный суд. Следователи установили, что чиновнику на подведомственной территории принадлежало буквально всё - от кинотеатра и лодочной станции до детской поликлиники и городского парка. Как это всё оказалось в руках Постриганя и его семьи? Корреспондент "ТВ Центра" Иван Колесников провёл инвентаризацию имущества экс-главы Клинского района (смотрите видео).

Александр Постригань, руководивший администрацией Клинского района 22 года, в июне прошлого года был задержан и арестован по обвинению в серии должностных и коррупционных преступлений. Чиновник использовал своё служебное положение для обогащения, утверждают следственные органы.