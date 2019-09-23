"Лекарства не дают. Она просто лежит": пациентка клиники шокировала рассказом о Заворотнюк

Женщина утверждает, что у звезды "Моей прекрасной няни" не осталось шансов на выздоровление

Лечение Анастасии Заворотнюк прекращено. Об этом заявила женщина, которая назвалась пациенткой частной онкоклиники, где сейчас находится актриса.

По словам пациентки, звезда сериала "Моя прекрасная няня" была доставлена в больницу 13 сентября с диагнозом "глиобластома" в последней стадии.

"Лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…", - заявила женщина, называющая себя пациенткой медцентра, в эфире программы "Звезды сошлись".

Официального подтверждения словам пациентки нет. Как и подтверждения, что эта женщина лечится вместе с актрисой. Кроме того, ранее сообщалось, что актрисе стало лучше и медики определились с курсом лечения. Ей проводят антибактериальную терапию и терапию, направленную на коррекцию отека мозга. В онкоцентре Заворотнюк повторно прооперировали, после чего появилась надежда на ее выздоровление.

Напомним, по сообщениям СМИ, рак мозга у Анастасии Заворотнюк обнаружили зимой 2019 года. Актриса жаловалась на сильные головные боли. В апреле во время лечения в Германии артистка перенесла трепанацию черепа. В сентябре ей стало хуже, Анастасию поместили в частную московскую клинику. Семья и представители Заворотнюк не комментируют информацию о болезни.