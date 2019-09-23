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"Лекарства не дают. Она просто лежит": пациентка клиники шокировала рассказом о Заворотнюк

08:26
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Женщина утверждает, что у звезды "Моей прекрасной няни" не осталось шансов на выздоровление

Лечение Анастасии Заворотнюк прекращено. Об этом заявила женщина, которая назвалась пациенткой частной онкоклиники, где сейчас находится актриса.
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По словам пациентки, звезда сериала "Моя прекрасная няня" была доставлена в больницу 13 сентября с диагнозом "глиобластома" в последней стадии.

"Лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…", - заявила женщина, называющая себя пациенткой медцентра, в эфире программы "Звезды сошлись".

Официального подтверждения словам пациентки нет. Как и подтверждения, что эта женщина лечится вместе с актрисой. Кроме того, ранее сообщалось, что актрисе стало лучше и медики определились с курсом лечения. Ей проводят антибактериальную терапию и терапию, направленную на коррекцию отека мозга. В онкоцентре Заворотнюк повторно прооперировали, после чего появилась надежда на ее выздоровление.

Напомним, по сообщениям СМИ, рак мозга у Анастасии Заворотнюк обнаружили зимой 2019 года. Актриса жаловалась на сильные головные боли. В апреле во время лечения в Германии артистка перенесла трепанацию черепа. В сентябре ей стало хуже, Анастасию поместили в частную московскую клинику. Семья и представители Заворотнюк не комментируют информацию о болезни.

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