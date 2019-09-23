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"Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают деньги на лекарство для 5-летней Миланы

11:52
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Девочке срочно нужна помощь, чтобы побороть рак

Фонд "Подари жизнь" совместно с телеканалом "ТВ Центр" собирает средства на лечение пятилетней Миланы Торбиной. У девочки - острый лимфобластный лейкоз. Первый этап терапии позади. Но дальнейшее лечение пока невозможно. На противоопухолевый аппарат началась сильнейшая аллергия. Аналог, который может помочь, стоит более полутора миллионов рублей. У семьи Миланы таких средств просто нет.

Эта маленькая принцесса еще верит в чудо. Милане всего пять лет, а рассуждает девочка уже как взрослая. Мечтает о самом простом:

- Я хочу домой поскорее. И скучаю по Рексику, и по папе.

Ещё недавно Милана была рядом со своей большой семьёй. Совершенно здоровая, она ходила в садик, играла с ребятами во дворе. Она очень любит танцевать и, просыпаясь утром, первым делом включала музыку и устраивала концерты родным.

Но в какой-то момент все изменилось. На ногах малышки стали появляться синяки, а из носа постоянно текла кровь, силы уходили. Девочка начала быстро уставать и о любимых танцах пришлось забыть.

"Она падала на колени, говорила: "Я идти не могу". У нее сил не было, синяки, сосуды. Очень резко и сильно похудела", - рассказала мама Миланы Юлия Карандашова.

Раньше энергичная и веселая, она угасала с каждым днём. Мать не понимала - в чем дело? После того, как ребенок прошел полное обследование, выяснилось, что у Миланы страшная болезнь – лимфобластный лейкоз. Иммунитет падает, начинаются кровотечения. Помочь ребенку согласились московские врачи. Милана уже успешно прошла первый этап терапии. Но летом у нее случилась сильнейшая аллергическая реакция на введение противоопухолевого вещества аспарагиназа. Ребёнка спасли, но лечение продолжать было невозможно. А без него девочка никогда не победит болезнь, которая буквально съедает ее изнутри. Впрочем, медики смогли найти выход.

"Если у нас проявляется аллергия на аспарагиназу, то мировой опыт говорит, что надо переводить на препарат "Эрвиназа". Действие препаратов одинаковое, но производятся они из разных веществ", - пояснила врач-гематолог Анастасия Козлова.

К сожалению, это лекарство не зарегистрировано в России, купить его здесь невозможно. Зато можно привезти из-за границы. Препарат очень дорогой. Курс лечения, необходимый Милане для полного выздоровления, стоит один миллион 668 тысяч рублей. Для семьи, в которой зарабатывает только отец - эта сумма неподъёмная. За полгода лечения Милане заметно стало лучше. Она снова начала танцевать. Правда, не так много, как раньше.

Два раза в неделю они с мамой приходят в больницу. Сценарий лечения Милана знает в деталях: через катетер ей введут волшебный препарат, который должен сделать ее снова здоровой. Два флакона остались от предыдущей пациентки.  Их хватит на эту неделю.

"Она у меня молодец, очень сильная девочка. Она очень многое выносит. Я бы так не смогла. Благодаря ей я держусь. Я первое время даже не причесывалась, а она мне: "Мама, держи себя в руках". И я держусь ради нее", - сказала мама Миланы.

Они держатся друг за друга. Сначала Милану вместе с мамой поместили в специальной бокс. А теперь, после основного курса терапии, они переехали в амбулаторную квартиру.

Один курс лечения и еще одна маленькая жизнь будет спасена. В фонде "Подари жизнь" знают - всегда найдутся те, кто готов прийти на помощь тяжелобольным детям и совершить обыкновенное чудо. Набрав всего несколько цифр - 6162 - вы можете спасти эту озорную девчонку.

Елена Макарова, Юрий Тимошин и Антон Дубнов и Борис Гладков. "ТВ Центр".

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Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
Милана Торбина
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