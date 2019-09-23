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Месть за любимого певца: убийцу Круга застрелили его же друзья

11:50
  • понедельник
  • 23 сентября 2019

Следственный комитет поставил точку в громком деле спустя 17 лет

Следственный комитет установил причастных к убийству Михаила Круга в 2002 году. Непосредственный убийца был ликвидирован годом позднее, потому ведомство закрыло уголовное дело.

В нападении на дом известного певца участвовали двое членов банды "Тверские волки" – Дмитрий Веселов и Александр Агеев. По словам последнего, по указанию криминального авторитета из Твери по кличке "Лом" они должны были обокрасть коттедж Круга, чтобы он потом обратился к авторитету за помощью в поиске. "Лом" вернул бы певцу имущество, тем самым вынудив выплачивать часть гонораров в качестве благодарности.

По данным организатора нападения, Круга вместе с семьей не должно было быть дома в роковой день. Однако они вернулись раньше времени и столкнулись с бандитами. Веселов сначала избил тещу Круга, а когда перед ним возник сам певец, не задумываясь, выстрелил в него два раза. Убегая с места преступления налетчики застрелили и собаку, охранявшую первый этаж. Круга с огнестрельными ранениями груди и живота доставили в больницу Твери, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Как установили следователи, непосредственный убийства Михаила Круга – Дмитрий Веселов – сам был убит в марте 2003 года. Ликвидировал его другой член банды "Тверские волки" Александр Осипов. Мужчина признался, что был знаком с Кругом и очень любил его песни, потому, узнав, кто лишил певца жизни, решился на преступление. Осипов застрелил Веселова в одном из лесных массивов в Тверской области.

Чтобы установить причастных к убийству певца, следователи провели колоссальную работу. Были проверены все знакомые Михаила Круга, организаторы его выступлений, а также все жители поселка, в котором тот проживал.

 

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