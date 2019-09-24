Крах Thomas Cook: возвращение туристов домой отсрочили на две недели

Пока люди ночуют в аэропортах, некоторые оказались в заложниках у отельеров

Более 135 тысяч британцев не могут вернуться из отпуска на родину после ликвидации туроператора Thomas Cook.

Из-за отмены рейсов они вынуждены ночевать в аэропортах. Домой туристы попадут лишь в течение двух следующих недель. Репатриацию курирует правительство страны и управление гражданской авиации. Пока вылететь в Соединенное Королевство смогли только 15 тысяч подданных.

Cтарейший в мире туроператор организовывал отдых почти два столетия. А накануне объявил о банкротстве. Клиенты компании оказались буквально заблокированы в отелях по всему миру из-за неоплаченных счетов.