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Крах Thomas Cook: возвращение туристов домой отсрочили на две недели

12:02
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Пока люди ночуют в аэропортах, некоторые оказались в заложниках у отельеров

Более 135 тысяч британцев не могут вернуться из отпуска на родину после ликвидации туроператора Thomas Cook.

Из-за отмены рейсов они вынуждены ночевать в аэропортах. Домой туристы попадут лишь в течение двух следующих недель. Репатриацию курирует правительство страны и управление гражданской авиации. Пока вылететь в Соединенное Королевство смогли только 15 тысяч подданных.

Cтарейший в мире туроператор организовывал отдых почти два столетия. А накануне объявил о банкротстве. Клиенты компании оказались буквально заблокированы в отелях по всему миру из-за неоплаченных счетов.

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