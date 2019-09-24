Пьяный бизнесмен устроил дебош на рейсе в Москву (видео)

Мужчина очень хотел пересадить к себе в бизнес-класс знакомого

Пассажир рейса Самара-Москва устроил скандал прямо в самолёте. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Совладелец известной российской компании поднялся на борт, очевидно, уже находясь под действием алкоголя. Прямо во время взлёта он встал с места и потребовал от экипажа пересадить к нему в бизнес-класс знакомого, который летел "экономом".

Получив отказ, он начал угрожать проводникам, оскорбляя их. Мужчину вывели из самолёта и доставили в дежурную часть. Составлен административный протокол.