Москвичам предложили заварить цветы экзотического растения

В центре Москвы расцвела махровая клитория. Для наших широт – это экзотика, но в тропиках Аптекарского огорода возможно всё.

Лиана - родом из Азии и Америки. Кроме латинского названия, есть и другие: мотыльковый горошек, голубиные крылья. Сам цветок нежный, высаживать его на подмосковной даче - бесполезно, а вот вырастить дома при должном уходе - вполне реально. В азиатских странах плоды и корни клитории используют как лекарство от стресса, а цветы заваривают, передает "ТВ Центр".

"Напиток полезный, напиток необычный, и если вы хотите что-нибудь подобное дома приготовить, выращивайте это растение - на здоровье, собирайте, сушите цветы - и пробуйте в небольшом количестве заваривать", - сказал куратор коллекции тропических растений "Аптекарского огорода" Виталий Аленкин.