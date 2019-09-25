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Появилось видео пожара на катке в московском парке

13:41
  • среда
  • 25 сентября 2019

Огонь быстро охватил площадь 600 квадратных метров

В столичном парке "Фили" в среду загорелся каток. Огонь быстро охватил площадь 600 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Жители соседних домов опубликовали фото и видео происшествия в соцсетях. На кадрах видно, как со стороны катка валит густой белый дым.

В этот момент там проходили занятие по фигурному катанию, однако всех удалось быстро вывести на улицу. На место оперативно прибыли экстреные службы города, в  том числе несколько машин скорой помощи.

Пожар быстро ликвидировали. Обошлось без пострадавших. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется.

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Пожар на катке в парке "Фили"
Пожар на катке в парке "Фили"
Пожар на катке в парке "Фили"
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