От живописи к дополненной реальности: что покажут на фестивале Artlife Fest

Выставку современного искусства уже осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве открылся международный фестиваль современного искусства Artlife Fest. В программе - мастер-классы от художников со всего мира, авторские лекции и, конечно, выставка. Часть картин интегрирована в VR-среду. Оживить полотна можно с помощью гаджетов. Выставку уже посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь на картины смотрят через экран смартфона. И они буквально оживают, изображения становятся подвижными, меняют цвета. Это полотна, которые интегрировали в дополненную реальность.

"Любой желающий может перед тем, как прийти на выставку, скачать приложение. И у нас есть опознавательные знаки рядом с картинами - можно навести телефон и начинается движение картин, начинают они играть. Так что такой аттракцион приготовлен для наших посетителей", - сказала главный куратор фестиваля Artlife Fest Анастасия Андреева.

150 работ молодых, но уже с именем, художников из 16 стран: Америки, Китая, Японии, Испании и, конечно, России. Поиски рая на земле кистью известной Анастасии Березовской. Яркие эмоции, выраженные огромными мазками американского художника-самоучки Джозефа Ли. Разные техники - от традиционных масла и акварели до смелых экспериментов с материалами. Все эти работы никогда раньше не выставлялись в нашей стране. Одним из первых вернисаж посетил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что Москва – крупнейший культурный мегаполис, в котором ежедневно проходит более 270 мероприятий, посвященных искусству.

"Проект действительно замечательный, интересный, мы в городе поддерживаем современное искусство. У нас более 7-8 мероприятий проходит таких в последнее время, создаются новые комплексы современного искусства. И то, что вы делаете, действительно, очень интересно и нужно для города", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пообщался с художниками, спросил об их первых впечатлениях о Москве и российских зрителях. "Я настолько влюблен в город, здесь очень красиво. История, культура, такие потрясающие приветливые люди. Счастлив здесь оказаться", - поделился впечатлениями художник Джозеф Ли.

"Спасибо вам, что вы приехали в Москву, выставляете свои работы, я думаю, что москвичи оценят ваши работы, ваше искусство", - поблагодарил Собянин.

Выставка - главное событие международного фестиваля современного искусства Artlife Fest. Он организован при поддержке Департамента культуры. В программе - мастер-классы по живописи от крупных российских и зарубежных художников, лекции. А также создание новых произведений искусства на демоклассах самых знаменитых участников фестиваля. За их работой можно будет наблюдать в режиме реального времени. Фестиваль продлится до 29 сентября.

Юлия Степина, Илья Ушаков и Александр Голубев, "ТВ Центр", Москва.