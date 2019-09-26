Во всех жилых домах Москвы включили отопление

Полностью подключение тепла завершат к пятнице

Отопление в Москве поступает на все объекты социальной сферы, а также в жилые дома. Об этом сообщили в столичной энергетической компании, передает "ТВ Центр".

Тем временем, по графику продолжаются работы по подключению других зданий города. Это торговые помещения и офисы. Полностью подключение тепла будет завершено в Москве к пятнице. Однако есть и определённые проблемы.

"К сожалению, есть отдельные управляющие компании, которые пытаются экономить на расходах по оплате за тепло, не подают тепло в квартиры. Мы сейчас дали поручение Жилищной инспекции и всем контролирующим службам, чтобы усилит контроль за такими явлениями и не допустить, чтобы при наличии тепла на узле управления дома вдруг тепла не было в квартирах", - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.