В ОНФ предложили "обогреть" молодых врачей

На круглом столе в Москве также обсуждали возврат к системе распределения выпускников медвузов

Как ликвидировать кадровый дефицит в медицине и привлечь врачей-профессионалов обсудили активисты штаба Общероссийского народного фронта с работниками здравоохранения, общественниками и экспертами. Круглый стол прошёл в Москве, передает "ТВ Центр".

В больницах и поликлиниках регионов не хватает специалистов, а врачи из-за низких зарплат вынуждены брать по полторы-две ставки. По мнению представителей ОНФ, изменить ситуацию можно. Активисты предложили поднять выплаты по программе "Земский врач". Также решить вопрос с нехваткой медперсонала поможет и возврат к советской системе распределения выпускников медицинских вузов.

"Я думаю, сегодня по Конституции есть все основы, чтобы мы ввели распределение. Но студенты, которые идут в практическое - они не должны быть рабами. Нужно создать им соответствующее условие - жильё, социальные различные вещи. Когда молодой человек или девушка приезжают куда-то, ясно, что государство должно обогреть их, только в этом случае, я думаю, это всё сработает", - сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы Леонид Рошаль.

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