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Путин обсудил с Совбезом урегулирование в Сирии

16:39
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Еще одной темой стала ситуация с ДРСМД

Ситуация в Сирии стала одной из главных тем, которые обсуждались на совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности России.

Основное внимание участники дискуссии уделили перспективам разрешения кризиса в Арабской республике с учётом скорого начала работы Конституционного комитета. Решение о создании органа для реформирования системы власти в стране, было принято на межсирийском конгрессе в Сочи в январе прошлого года.

Сейчас комитет организован, в ближайшие недели он соберётся в Женеве. Члены Совбеза также рассмотрели вопросы, связанные с прекращением действия Договора по ракетам средней и меньшей дальности, и предложения, которые Россия направила недавно лидерам ряда ведущих стран.

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