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В США могут запретить полёты "Боинг-737NG"

10:30
  • суббота
  • 28 сентября 2019

У этой модели есть серьёзные дефекты

Полёты лайнеров "Боинг-737NG" могут запретить. Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку самолётов на наличие дефектов. Небольшие трещины нашли в предкрылках. Они меняют характеристики подъёма и сопротивления крыльев при взлёте и посадке. Некачественные детали не отвечают стандартам прочности, могут преждевременно износиться и повредить другие системы самолёта.

Это далеко не первый скандал, связанный с дефектами "Боингов". В марте этого года многие страны, в том числе Россия, США и некоторые государства ЕС отказались от эксплуатации модели 737 MAX после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. В процессе расследования были обнаружены неисправности в электронных системах лайнеров, сообщает "ТВ Центр".

От дефектов "Боинг" не спасла даже чрезмерная, по версии Евросоюза,  финансовая помощь от американских властей. ЕС требуют признать преференции незаконными. Аналогичные претензии Вашингтон предъявляет концерну Airbus.

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