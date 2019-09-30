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Россия проверила готовность "Тополей"

15:16
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Пуск признан успешным

Россия проверила готовность "Тополя-М". Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена с космодрома Плесецк. Как сообщили в пресс-службы Минобороны, аналог боевой части поразил заданную точку.
С космодрома Плесецк запустили ракету "Тополь-М"

"30 сентября 2019 года на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования", - сказано в сообщении ведомства.

Цель стрельбы достигнута, летно-технические характеристики ракетного комплекса подтверждены, приводит сообщение Минобороны ТАСС.

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