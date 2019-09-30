Россия проверила готовность "Тополей"

Пуск признан успешным

Россия проверила готовность "Тополя-М". Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена с космодрома Плесецк. Как сообщили в пресс-службы Минобороны, аналог боевой части поразил заданную точку.

"30 сентября 2019 года на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования", - сказано в сообщении ведомства.

Цель стрельбы достигнута, летно-технические характеристики ракетного комплекса подтверждены, приводит сообщение Минобороны ТАСС.