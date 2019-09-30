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"Петр, держитесь!" Миллионы россиян молятся за Заворотнюк и ее мужа

15:33
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Народ переживает за артистку

Анастасия Заворотнюк, по слухам, находится в больнице почти месяц. Новости о состоянии актрисы перестали поступать после того, как близкие актрисы попросили не тревожить их.
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Россияне переживают за свою любимицу. Народ объединился в соцсети и поддержал флешмоб "Настя, живи", который запустил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

За несколько недель к акции в поддержку больной раком Заворотнюк присоединились миллионы поклонников артистки. Люди выражают свою поддержку и пожелания Анастасии, которая отчаянно сражается с коварной болезнью. Также люди молятся за всю семью звезды сериала "Моя прекрасная няня".

"Три миллиона и более 100 000 человек поставили свои лайки. Тысячи комментариев в поддержку Насти и ее семьи," – рассказал общественный деятель.

Он призвал Заворотнюк сражаться с коварной болезнью. "Никогда нельзя терять надежду, даже если речь идет о тяжелом заболевании. Шанс есть всегда и нужно верить в то, что Анастасия выкарабкается. Я ей очень этого желаю и хочу поддержать ее мужа. Петр, держитесь!" – отметил Манукян.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

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