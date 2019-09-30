Франция простилась с любимым президентом

Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас

Франция простилась с одним из самых харизматичных и популярных президентов республики Жаком Шираком. Бывшего главу государства похоронили на парижском кладбище Монпарнас. А ранее в соборе Сен-Сюльпис прошло торжественное богослужение. На церемонии присутствовал Владимир Путин. Он специально прилетел в Париж почтить память выдающегося политика и большого друга России.

Пронзительные переливы органа летят под каменными сводами. Гроб, накрытый французским триколором, вносят в церковь Сан-Сюльпис. Один из главных храмов Парижа. В судьбе Жака Ширака он играл особую роль. В 60-х здесь на площади, молодой активист Жак Рене Ширак распространял газету Liberation, делая первые шаги в сторону большой политики. Здесь, дошедшего до самых вершин в ней, Ширака провожают в последний путь.

На траурную панихиду приглашены 80 действующих и бывших глав государств и правительств. Среди них - бывшие президенты Франции: Франсуа Олланд, Николя Саркози, Валери Жискар д’Эстен. Хотя с последними двумя у Ширака были непростые отношения. Президенты Италии, Германии, эмир Катара, король Иордании. Но французские СМИ первым делом отмечают приезд Владимира Путина.

С Жаком Шираком российского лидера, и правда, связывали теплые, дружеские отношения. Главы государств были "на ты". Встречались и после того, как Ширак покинул Елисейский Дворец. Он обожал нашу культуру. Особенно Пушкина, которого даже переводил на французский. И всегда называл Россию другом своей страны.

Человек и политик глобального масштаба. Мэр Парижа, трижды министр, дважды премьер. Ширак начинал свою карьеру в 1962 году при генерале Де Голле. В 1995 году, став президентом, вновь напомнил об идеях голлизма. Франция - независимая в своей внешней политике. Такой ее видел Ширак. Такой показал миру. Проститься с ним в эти дни пришли десятки тысяч человек. Очереди на гражданскую панихиду в Доме Инвалидов стояли до утра понедельника. Бывшему президенту воздают последние воинские почести. После кортеж по просьбе семьи в последний раз проезжает по центру французской столицы. Город, в котором Ширак родился. И который так сильно любил.

Париж провожает Жака Ширака аплодисментами. По данным последних опросов, французы считают его одним из лучших президентов Пятой Республики. Ширак стал не просто страницей - большой главой в ее истории.

Он отменил обязательную военную службу. Сумел поднять темп роста французской экономики. Но в числе главных его заслуг французы отмечают даже не это. В 2003 году Ширак отказался поддержать военную операцию в Ираке. Решение, которое современная Франция помнит, и гордится.

- Я считаю, это было смелое решение, сказать "нет" президенту США. Но он твердо защищал наши интересы на внешнеполитической арене. И не хотел участвовать в военной агрессии. - Я пришел попрощаться с ним, потому что Ширак был хорошим президентом. Он всегда был за сохранение хороших отношений с Россией. За баланс сил в мире. И хорошо бы сохранить эту позицию сегодня.

Официальный Вашингтон, кажется, до сих пор в обиде. На церемонии США представляет посол страны в Пятой Республике. Как частный гость попрощаться с бывшим президентом Франции прибыл Билл Клинтон. На церемонии в церкви экс-глава Белого Дома держался обособленно. Но после обеда в Елисейском дворце вышел улыбчивый и довольный. "Я действительно буду скучать по Жаку Шираку", - сказал Клинтон.

График Владимира Путина на обед в Париже остаться не позволил. Однако он и президент Франции о чем-то коротко поговорили после траурной панихиды. Откуда Путин уехал в аэропорт.

Траурные мероприятия во Франции продолжатся до завтрашнего дня. После церемонии в церкви Сан-Сюльпис кортеж с телом Жака Ширака доставляют на кладбище Монпарнас. Бывший президент Франции похоронен рядом с его старшей дочерью. Церемония закрытая, только для самых близких. Дочь Ширака, Клод - до последнего сдерживавшая слезы во время службы, еще раз поблагодарила французов за поддержку и сочувствие. Проститься с Шираком - который вот уже лет 5 как не появлялся на публике - приходят десятки тысяч французов. А к дому Инвалидов и особняку Шираков на улице Турнон продолжают нести цветы, свечи. А еще яблоки. Любимый фрукт любимого президента французов.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.