Собянин предложил отменить транспортный налог для электромобилей

Парк столичного каршеринга пополнился электромобилями

Столичные власти внесут в Мосгордуму законопроект об освобождении владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Об этом сообщил мэр Москвы на открытии парка электрокаршеринга одного из популярных сервисов. Такие машины теперь можно взять в аренду на полтора часа. Причём по стандартной цене.

На городских парковках новые каршеринговые авто в непривычной пока бортовой окраске. 30 электрокаров, доставлены прямиком из Японии. Эта модель впервые поставлена в Россию официально. В компании, предоставляющей услуги краткосрочной аренды, признаются - пока это эксперимент. За руль будут допущены только опытные водители старше 26 лет.

"Для нас это шаг в будущее, потому что мы считаем и верим, что в будущем парки каршеринга перейдут на электромобили. В первую очередь, они для нас экологически чистые. Они бесшумные, они очень удобные в эксплуатации. И вопрос только в том, что нужно развить инфраструктуру. И людей приучить к новому", - говорит генеральный директор ООО "Яндекс.Драйв" Антон Рязанов.

Первый пассажир экологичного транспорта - мэр столицы. Внимание нацелено на новый вид каршеринга не случайно. Электромобили гармонично вписываются в уже реализуемую городом стратегию обновления подвижного состава общественного транспорта.

"Конечно, очень важно, чтобы менялось топливо, становилось более экологичным, более экологичными становились машины, двигатели, но кардинально это можно изменить только вообще отказавшись от моторных двигателей и перейти на электромобили. Москва в массовом порядке уже начинает закупать электробусы, и они выходят на московские улицы. И дальше их будет больше. Мы постепенно откажемся вообще от двигателей внутреннего сгорания на нашем общественном транспорте", - рассказал Сергей Собянин.

Электробусы в Москве уже не в диковинку. На отдельных маршрутах они перевозят пассажиров более года, заряжаясь на конечных станциях. А вот арендованный электрокар водителю самостоятельно заправлять не придется. Этим займется персонал компании. Со стороны города - поддержка в модернизации инфраструктуры. В ближайшее время на улицах столицы значительно увеличится количество общедоступных зарядных станций.

"Мы увидим реальный спрос потребителей на эти автомобили. И сможем оперативно на это реагировать. В принципе установка зарядных станций не занимает много времени. Технологическое присоединение можем делать в течение 2 недель", - рассказывает операционный директор ПАО "Россети" Константин Михайлик.

Правительство Москвы планирует и дальше поддерживать автомобильную электрификацию. По мере развития российского автопрома возможен переход на электротягу служебного и коммунального транспорта. Кроме того, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о налоговых льготах.

"Очень важно, конечно, в этой ситуации развивать инфраструктуру зарядки для автомобилей. Мы договорились с "Россетями", что в ближайшие 4 года они поставят 300 точек заправки автомобилей. Это будет уже полноценная сеть на территории Москвы. Мы в ближайшее время внесём в думу закон об освобождении от налога на транспорт для электромобилей, и увеличим субсидии для каршеринга и такси по закупке по лизингу этого транспорта", - рассказал мэр Москвы.

На сегодняшний день в Москве работает девять операторов каршеринга. Общий парк - почти 25 тысяч автомобилей. Планируется, что в течение следующего года количество машин, доступных для краткосрочной аренды, практически удвоится.

Андрей Сидоренко, Александр Савин, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".