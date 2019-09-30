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МИД России: главные силы террористов в Сирии уничтожены

22:39
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Однако борьба с ними должна быть продолжена

Главные силы запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии уничтожены, но борьбу с очагами терроризма в стране надо продолжать. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе заседания Совбеза ООН.

Высокопоставленный дипломат отметил, что основной плацдарм сопротивления боевиков остаётся в Идлибе, но и он будет ликвидирован при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей, передает "ТВ Центр". "Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом", - сказал Вершинин.

Ровно четыре года назад, 30 сентября 2015 года, к операции против исламистских радикалов в САР подключились российские ВКС. И это стало переломным моментом в противостоянии террористической оккупации региона. При поддержке  наших военных правительственная армия Сирии смогла перейти в контрнаступление и уже освободила от боевиков более 96% территории своей страны. Москва помогает активному восстановлению разрушенного войной хозяйства. Беженцы возвращаются в свои дома, дети - в школы, студенты - в вузы и многие из них интересуются обучением в России.

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в понедельник призвал стороны конфликта к прекращению огня и обмену задержанными, а также сообщил, что уже через месяц, 30 октября, в Женеве соберётся Конституционный комитет. Идея объединить разные силы сирийского общества на одной диалоговой площадке была одобрена в начале прошлого года в Сочи.

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