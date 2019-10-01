Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"

Документ подписал Леонид Кучма

В Минске прошло заседание Контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины. По данным информагентств, Киев согласился подписать так называемую "формулу Штайнмайера".

Подпись под документом поставил представляющий украинские власти Леонид Кучма. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Документ, названный по имени бывшего главы МИД, а ныне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке самоуправления в Донбассе. В Москве и провозглашённых республиках Донбасса считают, что "формула" позволит сдвинуть с места застопорившийся процесс разрешения кризиса.

Две недели назад, на предыдущей встрече в Минске, представитель Украины неожиданно отказался подписывать документ. Причины отказа Киев вразумительно объяснить не смог, но всё же дал понять, что с некими уточнениями - "формулу Штайнмайера" подписать готов.