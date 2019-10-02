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Экспонаты Исторического музея разрешили трогать руками

15:34
  • среда
  • 02 октября 2019

Там проходит выставка тактильных экспонатов

Древние монеты в Историческом музее можно потрогать. На новой тактильной выставке собраны не только старинные деньги, но и другие артефакты - знаковые памятники средневековой Руси и Московского царства. Правда, не оригиналы, а точные копии.

Самую красивую монету античности можно изучить во всех деталях. Черты лица нимфы и сережку в ухе. Впервые экспонаты Исторического музея руками трогать не только можно, но и нужно. И это открывает новые возможности для посетителей с нарушениями слуха и зрения.

Трехмерные копии изготовлены из мрамора, бронзы и камня - но не натуральных, как оригиналы, а искусственных. Пока в выставке "Трогательная история" 18 тактильных копий.

"Все экспонаты сделаны с очень высокой степенью точности - вплоть до шероховатостей, щербинок, трещинок, чтобы у человека создавалось полное впечатление об оригинале", - рассказал президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Дмитрий Поликанов.

И такое впечатление создается о монетах, секире, барельефах и других двойниках памятников Древней Руси и Московского царства. Самому древнему артефакту, копию которого можно потрогать, четыре тысячи лет, это бронзовая фигурка древнего шамана.

Обо всех экспонатах "Тактильной истории" в любом формате расскажет медиагид. При приближении к экспонату звуковая дорожка или ролик воспроизводятся автоматически.

А в "Витрине истории" можно увидеть экспонаты из коллекции Ивана Бирюкова. Это средства реабилитации людей̆ с инвалидностью от эпохи Ренессанса до XX века - от первого серебряного слухового рожка до глобуса для незрячих. Есть даже Playboy для слабовидящих.

Посетителям выставки почитать журнал, правда, не удастся - можно лишь рассмотреть обложку в витрине. Ну а некоторые тактильные экспонаты обещают оставить в экспозиции музея.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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Выставка "Трогательная история" в Историческом музее
Выставка "Трогательная история" в Историческом музее
Выставка "Трогательная история" в Историческом музее
Выставка "Трогательная история" в Историческом музее
Выставка "Трогательная история" в Историческом музее
Выставка "Трогательная история" в Историческом музее
Выставка "Трогательная история" в Историческом музее
Выставка "Трогательная история" в Историческом музее
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