США объявили о новых пошлинах на товары из Европы

Пошлины разрешила ввести ВТО

США вводят пошлины на товары из Евросоюза. Общая сумма составит 7 с половиной миллиардов долларов в год. Новые тарифы вступят в силу 18 октября.

США планируют обложить пошлинами самолеты и авиакомплектующие, а также ряд продовольственных товаров, включая виски из Шотландии и Ирландии, французские вина, итальянские сыры, оливковое масло. Под ограничения попадает и промышленное оборудование из Германии, а также одежда, произведённая в Великобритании, передает "Газета.Ru".

Ввести пошлины против Евросоюза разрешила Всемирная торговая организация. В многолетнем споре между Брюсселем и Вашингтоном ВТО встала на сторону США и признала незаконными субсидии, которые ЕС предоставлял концерну Airbus. Дональд Трамп, несмотря на то, что оценивал ущерб более чем в 11 миллиардов долларов, всё равно назвал произошедшее победой. В Европе пообещали ответить зеркально.