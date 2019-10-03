"Город: детали": на ВДНХ представили уникальные городские проекты

Выставка проходит в 75-м павильоне

Освещение, автобусные остановки, спортивные площадки, системы безопасности и навигации. От всех этих элементов городской среды зависит жизнь современного мегаполиса. Посмотреть на новые проекты и решения сейчас можно на ВДНХ. Там впервые открылась выставка "Город: детали".

На ВДНХ можно заглянуть в будущее Москвы, причем самое ближайшее. На три дня 75-й павильон превратился в мини-город с улицами, скверами и даже городской площадью - с фонтанами и арт-объектами от известных мастеров, передает "ТВ Центр".

Первая международная выставка-презентация "Город: детали" дает возможность не только увидеть, как будет выглядеть Москва, но и выбрать, какие объекты больше всего нужны столичным районам. Все детали городского интерьера — от скамеек и фонарей до умных автобусных остановок – можно тестировать.

Интерактивная выставка отражает мировые урбанистические тенденции. Вместе с жителями пространство оценивают ведущие западные и российские архитекторы, ландшафтные дизайнеры и проектировщики.

Здесь есть все, что уже реализуется в каждом районе Москвы: территории для отдыха и общения, спортивное оборудование и детский городок из инновационных экоматериалов.

А это самая эффектная и сказочная зона выставки: при помощи света и проекций меняется привычное городское пространство. Подсвеченные деревья, скамейки и арт-объекты - все это станет частью ночной Москвы. Но главный тренд - многофункциональность.

Эти три выставочных дня станут в каком-то смысле поворотными для столицы. Ведь вместе с деталями города, посетители выбирают и новый образ жизни.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".