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Формула Штайнмайера расколола Украину

18:22
  • четверг
  • 03 октября 2019

Недовольны националисты, негодует Рада

Верховная Рада кипит и бурлит второй день подряд. Не дает покоя народным депутатам "формула Штайнмайера". При этом официально в повестке заседаний этого вопроса нет. Целенаправленно, уверена парламентская оппозиция.

"Почему вчера парламент час говорил про будущее украинского космоса, а не про будущее украинского Донбасса и украинского Крыма?! Фракция "Голос" собирает специальную комиссию для замены формулы Путина-Штайнмайера. Наша задача - обеспечить территориальную целостность и безопасность Украины. Нам нужно перестать играть в чужую игру", - взывает депутат Рады Инна Совсун.

На предложенный план урегулирования кризиса в Донбассе парламентарии смотрят с недоверием. Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" делится подробностями встречи с Владимиром Зеленским. Выиграет по формуле Штайнмайера только Россия. В Москве, по мнению Геращенко, спят и видят, как еще ослабить Киев, как нарушить украинскую территориальную целостность. Это и пытались донести депутаты до президента. Президент послушал и пообещал "все разрулить".

"Мои впечатления - Зеленский искренне хочет мира. Но так же искренне и немного наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Друзья, я видела столько украинских президентов, которые верили, что могут переиграть Путина, а сами отправлялись в пасть Кремля! Сегодня наша задача - не попасть в пасть Кремля. В плане Штайнмайера - ни слова о нашей безопасности", - негодует Геращенко.

В плане Штайнмайера - ни слова и об агрессии со стороны России. Украинские народные избранники, возможно, не в курсе, что предложения, разработанные почти пять лет назад на тот момент министром иностранных дел Германии, лишь конкретизируют Минские договоренности и предполагает прекращение огня в Донбассе, проведение выборов, предоставление региону особого статуса, а Украине затем контроль над границей с Россией.

"Установление мира - это пока открытый вопрос. А вот возобновление переговорного процесса, который стоял на паузе несколько лет, это возможно. Украине требуется реальный мир, прекращение кровопролития и начало политического процесса в Донбассе", - говорит бывший вице-премьер Украины Константин Грищенко.

Стоит напомнить, что в минских переговорах участвовал и экс-президент Порошенко, который сегодня об этом формате и о Штайнмайере слышать не хочет. Украинские журналисты уже соревнуются в сравнениях - сличают речи Петра Алексееича, например, трехлетней давности и свежие. Страна хохочет над своим бывшим президентом.

А вот действующему не до смеха. В Харькове, Одессе, Львове и, конечно в Киеве, набирает силу так называемый "Антиштайнмайерский фронт". В адрес Зеленского от националистов звучат прямые угрозы.

"Это последний шанс остановить его мирно. Зеленский свернул не туда. Мы показываем ему, сколько людей выйдет, и что они могут сделать, если президент что-то не то подпишет", - говорит  основатель партии "Демократический топор" Юрий Гудименко.

Президентского опыта пока не хватает, чтобы осознать: угождая всем, собственные позиции не укрепить. Теперь на одной чаше весов у Зеленского — Европа, уставшая от украинских передряг и требующая от нового президента решительных действий, для того, мол, и был избран, а с другой стороны - голос "Антиштайнмайерского фронта". Чем оборачиваются митинги в Киеве, хорошо известно. Люди в масках с факелами в руках собираются обычно под вечер. Обещали не изменять традиции и сегодня.

Ольга Оксенич. "ТВ Центр".

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