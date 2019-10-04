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Кто станет победителем торговой войны между США и Европой

09:30
  • пятница
  • 04 октября 2019

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили отношения Вашингтона и Брюсселя

К чему приведет торговая война между США и Европой? Сможет ли Брюссель дать достойный ответ на действия американцев? И как возросшее напряжение на Западе повлияет на отношения с Россией?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил редактор портала "ИноСМИ" в составе МИА "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.

"Трамп отстаивает интересы своих избирателей, а это индустриальные рабочие, бизнес, который от глобализации пострадал", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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