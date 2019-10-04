Когда в Москве выпадет первый снег

Синоптики предупредили о приходе в столицу холодов

В Центральном регионе России с пятницы начинается похолодание. В Москве, где накануне погода радовала 20-градусным теплом, объявлен жёлтый уровень опасности, передает "ТВ Центр".

В столицу пришёл атмосферный фронт, который принёс с собой дожди и порывистый ветер. Опустились столбики термометров. Температура воздуха всего 15 градусов.

Но к пику холодов стоит готовиться в конце недели. В выходные синоптики прогнозируют снег, а в последующие дни, по словам специалистов, и вовсе установится ноябрьский мороз.