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Когда в Москве выпадет первый снег

14:59
  • пятница
  • 04 октября 2019

Синоптики предупредили о приходе в столицу холодов

В Центральном регионе России с пятницы начинается похолодание. В Москве, где накануне погода радовала 20-градусным теплом, объявлен жёлтый уровень опасности, передает "ТВ Центр".

В столицу пришёл атмосферный фронт, который принёс с собой дожди и порывистый ветер. Опустились столбики термометров. Температура воздуха всего 15 градусов.

Но к пику холодов стоит готовиться в конце недели. В выходные синоптики прогнозируют снег, а в последующие дни, по словам специалистов, и вовсе установится ноябрьский мороз.

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