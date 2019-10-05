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Летевший в Стамбул самолёт вернули в Москву из-за пьяного пассажира

12:21
  • суббота
  • 05 октября 2019

Мужчина кричал на бортпроводников

Самолёт, следовавший из Москвы в Стамбул, экстренно вернулся в аэропорт. Виной тому послужило неадекватное поведение одного из пассажиров. Предположительно, 45-летний мужчина был сильно пьян. Он громко кричал, ругался и никак не реагировал на замечания экипажа.

Чтобы обеспечить безопасность находящихся на борту пассажиров, пилоты приняли решение вернуться во "Внуково". Там дебошира сразу встретили сотрудники полиции. В дежурной части были составлены материалы по двум административным статьям, сообщает "ТВ Центр".

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