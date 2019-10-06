Появились подробности ЧП в здании МИД в Москве

Инцидент прокомментировали в дипведомстве и МЧС

Стали известны подробности ЧП в здании МИД на Смоленской площади. Ранее сообщалось, что в одном из флигелей дипведомства произошёл пожар в подвальном помещении, а дым распространился по вентиляционной шахте.

Как уточнили в МЧС, в пристройке к зданию МИД произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Информации о пострадавших не поступало, подразделения спасательных служб возвращаются с места происшествия.

При этом в МИД добавили, что очаг задымления локализован, а пострадавших нет.