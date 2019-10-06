ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились подробности ЧП в здании МИД в Москве

00:04
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Инцидент прокомментировали в дипведомстве и МЧС

Стали известны подробности ЧП в здании МИД на Смоленской площади. Ранее сообщалось, что в одном из флигелей дипведомства произошёл пожар в подвальном помещении, а дым распространился по вентиляционной шахте.

Как уточнили в МЧС, в пристройке к зданию МИД произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Информации о пострадавших не поступало, подразделения спасательных служб возвращаются с места происшествия. 

При этом в МИД добавили, что очаг задымления локализован, а пострадавших нет. 

Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.