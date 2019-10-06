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Циничная провокация: в США задержали депутата Госдумы

09:54
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Политика допрашивали в течение часа

Сотрудники ФБР задержали в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Представители спецслужбы около часа допрашивали политика, прибывшего на форум "Диалог Форт-Росс". Российское посольство направило ноту протеста в Госдепартамент США.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова указала, что Форт-Росс -  бывшая российская крепость в Калифорнии, а целью визита делегации было развитие сотрудничества с американской стороной. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал случившееся циничной провокацией.

"Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения", - цитирует Володина ТАСС.

Ранее стало известно, что представители российского МИДа не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" из-за отказа США выдать им визы. До этого Штаты отказали в визах дипломатам и представителям "Роскосмоса", собиравшимся принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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