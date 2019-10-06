Трампа обвинили в заискивании перед Путиным

Новый скандал в США

Объективная причина или попытка уйти от ответственности? Дональд Трамп объяснил однопартийцам причину июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, он позвонил украинскому коллеге исключительно по просьбе министра энергетики. Но демократы уже нашли новый, правда, весьма сомнительный повод к обвинениям президента.

Обвинения, выдвигаемые против Дональда Трампа, одно нелепее другого. Заварив бесперспективную историю с импичментом, демократы в очередной раз бросили против ненавистного им президента всю мощь симпатизирующих им СМИ. После публикации стенограммы разговора хозяина Белого дома с Владимиром Зеленским стало понятно: ничего такого, в чем его обвиняют, Трамп не делал. Но ведь оправдать очередное затеянное на деньги налогоплательщиков расследование в Конгрессе нужно. И вот газета "Вашингтон пост" начинает по косточкам разбирать телефонные беседы теперь уже американского и российского лидеров. Главная претензия к Трампу: он заискивал перед Путиным.

Газета ссылается на некий анонимный источник, который, конечно же, в курсе всех деталей приватных разговоров двух президентов. "Вашингтон пост" утверждает: американский президент называл Путина великим лидером и дико извинялся, что не позвонил раньше. Издание Politico, так же, опираясь на неназванных информаторов, сообщило о новых фактах давления на Владимира Зеленского из Вашингтона. Якобы, глава американского министерства энергетики Рик Перри пытался заставить украинского президента активизировать борьбу с коррупцией и включить в совет директоров "Нафтогаза" граждан США, сообщает "ТВ Центр".

Но к чести этого издания, в Politico подчеркнули: никаких свидетельств, что глава Минэнерго США требовал от Зеленского расследовать дела против Джо Байдена и его сына, нет.

Демократы продолжают уверять: максимально пытаясь раскрутить историю против экс-вице-президента, Трамп преследует исключительно свои политические мотивы, устраняя соперника по предвыборной гонке. Хозяин Белого дома в ответ парирует: это только борьба с коррупцией, ничего личного. Из-за этого он сцепился даже со своим однопартийцем, сенатором-республиканцем Миттом Ромни. Последний, в нарушение партийной дисциплины, заявил, что выпады президента против Байденов политически мотивированы, отвратительны и ошибочны. Трамп за ответным словом в карман не полез, назвал Ромни напыщенным ослом и призвал его покинуть Конгресс.

Ближайшие члены команды Трампа формально не отказываются сотрудничать с затеявшими расследование конгрессменами. Но не устают напоминать, чем закончилось предыдущее, на которое спецпрокурор Мюллер потратил несколько десятков миллионов долларов и так и не нашёл пресловутого российского следа.

"Если не Трамп, то кто?" - вопрошают его сторонники. После украинского скандала рейтинги Джо Байдена приблизились к критически низким отметкам. Непонятно чем закончится история с другим довольно известным и популярным кандидатом от демократов Берни Сандерсом. На этой неделе 78-летний политик попал в госпиталь с сердечным приступом. Накануне он вернулся в свое поместье в Вермонте, уверяя, что чувствует себя хорошо и скоро приступит к дебатам. Однако, американцам вполне хватило непонятных припадков и странного состояния Хиллари Клинтон во время прошлой президентской гонки. Да и Трамп не брезговал возможностью уколоть её слабым состоянием здоровья. Нынешний хозяин Белого лома на пять лет моложе Берни Сандерса.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".