Франция охвачена массовыми протестами и погромами

К жёлтым жилетам присоединились борцы за экологию

Франция охвачена массовыми протестами. Манифестанты устраивают погромы и стычки с полицией. В Париже несколько сотен жёлтых жилетов и борцов за экологию заблокировали здание торгового центра. Сейчас в столице действуют повышенные меры безопасности.

В Тулузе несколько сотен человек пытались прорваться к зданию местной префектуры. В ответ получили порцию слезоточивого газа. Акции протеста и в Монпелье, а в Амьене - городе, где вырос президент Эммануэль Макрон, протестуют под лозунгом "Мы все равно до тебя доберёмся". Мирная манифестация быстро переходит в погромы. Разбиты остановки, витрины банков и магазинов. Полиция сообщает о нескольких задержанных.

В Париже желтые жилеты вместе с активистами движения в защиту экологии захватили здание торгового центра на площади Италии. Несколько сотен человек забаррикадировали входы в здание, где развернули палаты и устроили сидячую забастовку.

Несколько часов охрана пыталась вывести протестующих и разобрать баррикады, но безуспешно. Только поздно вечером, когда в дело вмешалась полиция, активисты согласились покинуть здание. Правда, пообещали: скоро вернутся вновь.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".