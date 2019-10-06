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Франция охвачена массовыми протестами и погромами

11:50
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

К жёлтым жилетам присоединились борцы за экологию

Франция охвачена массовыми протестами. Манифестанты устраивают погромы и стычки с полицией. В Париже несколько сотен жёлтых жилетов и борцов за экологию заблокировали здание торгового центра. Сейчас в столице действуют повышенные меры безопасности.

В Тулузе несколько сотен человек пытались прорваться к зданию местной префектуры. В ответ получили порцию слезоточивого газа. Акции протеста и в Монпелье, а в Амьене - городе, где вырос президент Эммануэль Макрон, протестуют под лозунгом "Мы все равно до тебя доберёмся".  Мирная манифестация быстро переходит в погромы. Разбиты остановки, витрины банков и магазинов. Полиция сообщает о нескольких задержанных.

В Париже желтые жилеты вместе с активистами движения в защиту экологии захватили здание торгового центра на площади Италии.  Несколько сотен человек забаррикадировали входы в здание, где развернули палаты и устроили сидячую забастовку.

Несколько часов охрана пыталась вывести протестующих и разобрать баррикады, но безуспешно. Только поздно вечером, когда в дело вмешалась полиция, активисты согласились  покинуть здание. Правда, пообещали:  скоро вернутся вновь.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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