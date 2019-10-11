Минобороны рассекретило документы о детском концлагере в Латвии

Уникальный архив опубликовали в преддверии 75-летия освобождения Риги от фашистов

В преддверии 75-летия освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских оккупантов Минобороны опубликовало рассекреченные документы из Центрального архива. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В деталях приводятся подробности Рижской операции: журнал боевых действий, карта наступления, доклад о прорыве рижского плацдарма силами 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. А ещё свидетельства чудовищных зверств, совершенных гитлеровцами за время оккупации Латвии.

В частности, данные о печально известном концлагере Саласпилс, где среди узников было много детей - фашисты проводили на них опыты и держали как доноров крови для немецких солдат.

Советские войска освободили Ригу 13 октября вместе с бойцами 130-го латышского корпуса. Жители встречали солдат со слезами радости на глазах. В честь 75-летия освобождения латвийской столицы в Москве в воскресенье дадут праздничный салют.

Видео: рассекречены документы о зверствах фашистов в Эстонии

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