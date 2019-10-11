Преступник рассказал, за что убил 9-летнюю девочку в Саратове

Мужчина дал признательные показания

Жители Саратова сплотились после убийства девятилетней Лизы Киселёвой. В среду утром она ушла в школу, но там так и не появилась. Почти двое суток пропавшего ребёнка искал весь город. Не дожидаясь приговора, сотни людей вышли на улицы с требованием наказать подозреваемого в убийстве. Правоохранителям едва удалось защитить его от самосуда.

Информация о том, что тело девятилетней Лизы Киселевой, пропавшей накануне в Саратове, найдено на территории гаражного кооператива, появилось в социальных сетях накануне поздно вечером. Ее убийцу, по неподтвержденным на тот момент данным, удалось задержать. На место трагедии, где правоохранители проводят следственные действия - тут же начинают прибывать жители города. Сначала это походило на стихийный митинг. Однако ближе к полуночи люди не расходились. В какой-то момент напряжение достигает предела. Кто-то замечает, как подозреваемого, вроде как переодетого в омоновскую форму, сопровождают к микроавтобусу.

Не допустить самосуд удается с трудом. Упокоить разъяренную толпу удается только после того, как представитель местной администрации выходит к людям и официально подтверждает гибель девочки.

Лизу Киселеву разыскивали более суток. После того, как стало известно, что девочка не пришла в школу, и не вернулась домой - весь Саратов приступил к поискам. Волонтеры расклеивали объявления. Полиция опрашивала возможных свидетелей и изучала присланные записи видеорегистраторов. И вот первая зацепка. На этих кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как мужчина в темной куртке подбрасывает сверток к остановке общественного транспорта и уезжает на автобусе. Следователям удалось опросить водителя и составить фоторобот. Через некоторое время мужчина был задержан, и, как стало известно этим утром, дал признательные показания. По его рассказу, он некоторое время назад самовольно завладел одним из гаражей, который, вероятно, принадлежал семье убитой девочки. 9 октября по дороге в школу Лиза увидела открытые ворота и спросила находившегося там мужчину, его ли этот гараж.

"Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж. И совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем. Уже известно, что задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Тем временем потрясенные трагедией жители Саратова, которые всю ночь требовали выдать им убийцу ребенка и разошлись лишь под утро, сейчас снова направляются к улице Высокой. На этот раз уже без возмущения, но со скорбью. Напротив дверей гаража сейчас появились первые цветы и мягкие игрушки.

Андрей Сидоренко, Оксана Фомичева, "ТВ Центр".