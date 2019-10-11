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Трамп обвинил Турцию в серьезном преступлении

11:56
  • пятница
  • 11 октября 2019

Союзников по НАТО рассорил курдский вопрос

США могут ввести жёсткие санкции в отношении Турции. Такое заявление сделал Дональд Трамп. Президент США считает, что Анкара проводит в Сирии этнические чистки. В первую очередь это касается курдов, которых Вашингтон называет союзниками. По данным турецкого Генштаба, за время военной операции были уничтожены почти 300 бойцов курдских формирований. Также Турция впервые официально сообщила о своих потерях.

Ночное подкрепление. К южным турецким границам движется эшелон бронетехники. Машины замаскированы, в специальных чехлах. Что под ними - точно определить невозможно. При этом количество мирных жертв за несколько дней операции растет – телеканал Al Arabiya сообщает о 17 погибших. В Анкаре рапортуют о 277 уничтоженных боевиках по ту сторону сирийской границы и подтверждают гибель первого своего солдата.

"Турция взяла на себя ответственность уничтожить терроризм, предать террористов суду и посадить в тюрьму. Это нужно сделать в безопасной зоне. Не на территории Турции. Мы будем уничтожать боевиков с воздуха и на земле", - сказал директор турецкого центра исследований в азиатско-тихоокеанском регионе Сельчук Колакоглу.

Турецко-курдский вопрос стал причиной экстренного созыва Совета безопасности ООН. Заседание, прошедшее за закрытыми дверями, инициировали пять европейских стран. Разногласия оказались столь серьезными, что дискуссия завершилась безрезультатно. Москва настаивает на всестороннем диалоге.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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