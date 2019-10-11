Москвичам пообещали теплые ночи

В выходные температура будет на 2 градуса выше, чем в октябре

В Москву возвращается тепло. Правда, с дождями и ветром, но после таких холодов и это хорошо. Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на Гидрометцентр.

Уже в эти выходные температура - на два градуса выше, чем обычно в октябре. А в понедельник за окном будет и вовсе - плюс 16. Синоптики обещают тёплые - не только дни, но и ночи. Такая погода продержится недолго, два дня. Облака и кратковременные дожди, конечно, могут подпортить настроение, но стоит ли обращать внимание на такую мелочь? Тем более что холода вернутся в город - быстро и, кажется, надолго.