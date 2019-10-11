В "Байденгейт" втянули украинцев и белоруссов

Политический скандал становится все абсурднее

Украинец и белорус едва не довели до импичмента Дональда Трампа. Один из самых громких политических скандалов продолжает набирать обороты в США. Ключевыми фигурами в нём неожиданно стали два бизнесмена-выходца из Советского Союза - Игорь Фурман и Лев Парнас. Им уже предъявлены сразу несколько обвинений, в частности в незаконном финансировании Республиканской партии и штаба Трампа во время президентских выборов 2016 года.

Граждане США, которые родились в Советском Союзе, точнее - в Украинской и Белорусской республиках. А потому американские СМИ, руководствуясь только им понятной логикой, конечно, называют Игоря Фрумана и Льва Парнаса - "рашнс". В общем, очередная история об "этих опасных русских". Задержаны в вашингтонском аэропорту, потому что якобы пытались повлиять на американских политиков. Такова версия прокуратуры США.

"Подсудимые нарушили закон с целью оказания политического давления. При этом они отказываются сообщать, кто их спонсировал и откуда они получали деньги", - заявил прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман.

В обвинительном заключении фигурирует еще один русский - некий неназванный бизнесмен. Якобы Фруман и Парнас принимали от него деньги, чтобы лоббировать в США наркобизнес и заодно жертвовать сотни тысяч долларов различным структурам, связанным с Республиканской партией и избирательным штабом Трампа. Также они якобы помогали юристу Дональда Трампа Руди Джулиани налаживать связи в Киеве и разоблачать демократа Джо Байдена.

"Ну да, Байден - политический оппонент президента США. И что? Мы не должны расследовать его делишки? Он насквозь коррумпированный человек. И его нужно вывести на чистую воду", - заявляет Джулиани.

На чистую воду Байдена пытаются вывести и на Украине. Депутат Андрей Деркач дал пресс-конференцию, на которой обнародовал документы, доказывающие: экс-вице-президент США, находясь на государственном посту, получил через офшоры в Латвии 900 тысяч долларов от украинской нефтегазовой компании "Бурисма". Той самой, в которой работал его сын, и которую на Украине подозревали в отмывании денег.

"Какой такой консалтинг для "Бурисмы" оформлялся через офшоры как для одного Байдена, так и для другого? Пусть над этим думает следственная комиссия Верховного совета и Министерство юстиции Соединенных Штатов", - говорит Деркач.

Украинская прокуратура, которую возглавлял тогда Виктор Шокин, начала было проверку в отношении "Бурисмы", но Джо Байден быстренько лавочку прикрыл. Надавил на Петра Порошенко, чтобы тот уволил генпрокурора. А потом еще и хвастался этим "достижением" публично. Теперь Шокин подает в суд, Джулиани добивается, чтобы его выслушали в американском конгрессе. А Дональд Трамп в попытках избежать импичмента открещивается от знакомства с задержанными Фруманом и Парнасом.

"Я не знаю этих джентльменов. Возможно, есть фотография, на которой я снят вместе с ними. Но это потому, что я фотографировался со всеми", - заявил Трамп.

Украинец и белорус с американскими паспортами, по версии прессы, люди вообще очень влиятельные. Остапу Бендеру и не снилось, Дон Карлеоне бы обзавидовался. Оказывается, кроме плетения интриг вокруг Байдена, Фруман и Парнас еще и рекомендовали уволить посла США на Украине Мари Йованович. Более того, Госдеп этим рекомендациям недавно последовал и отозвал ее. А дело всё в том, что Йованович, как сообщается, помогала Украине вмешиваться в американские выборы! Звучит уже абсурдно, но и это не всё. Американские журналисты уверены: Фруман и Парнас пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз". Для того якобы, чтобы новое начальство предлагало выгодные контракты бизнесменам, поддерживающим Трампа. И помогал им в этом министр энергетики США. В общем, всё смешалось в этой саге о выборной борьбе. Героев романа вызвали в Конгресс. Правда, рассылали повестки демократы, а значит, допрошены будут только те, кого выгодно слушать им.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".