Для чего Турция ввязалась в сирийский конфликт

Продолжается операция "Источник мира"

Запрещённая в России группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за попытку подрыва российских военных полицейских в Сирии. На пути следования конвоя сработало взрывное устройство, никто не пострадал. Однако, когда на место прибыли представители сирийских органов безопасности, прогремел второй взрыв, двое сотрудников получили ранения.

Тем временем на севере Сирии турецкие войска продолжают теснить курдов. Турецкая армия окружает небольшой курдский городок Рас-Эль-Айн. Мало кому известный населенный пункт превратился в центр ожесточенных боев. Город имеет стратегически важное значение. Курды сопротивляются всеми силами. Но военные эксперты считают, что удержать город они не смогут. Передовые подразделения турецкого спецназа и поддерживающие армию группировки умеренной сирийской оппозиции, уже вышли к окраинам и занимают промышленную зону.

Армия уже заняла, как минимум 11 деревень и продолжает наступать. Министерство обороны Турции сообщает об успехах военной операции: по данным ведомства, нейтрализованы 415 террористов. Анкара признаёт гибель двоих своих солдат, сообщает "ТВ Центр".

С каждым днём становится все больше жертв и среди мирного населения. В городе Камышлы в результате взрывов на улице сгорели несколько машин. Курды настаивали, что это результат миномётного обстрела. Но, позже выяснилось, что под шумок, им начинают мстить террористические группировки исламистов. А взорваны были заминированные автомобили.

Населённые пункты, к которым постепенно приближаются турецкие силы, покидают беженцы. По данным ООН, их уже более 100 тысяч. Женщин, детей, стариков размещают в школах. Но уже понятно, что всем места не хватит. И непонятно, кто будет оказывать беженцам помощь.

Если ещё вчера курды были уверены, что США - их самый надёжный гарант стабильности, то сегодня, оказавшись на улице, они буквально проклинают большого брата. А Дональд Трамп, между тем, чётко дал понять, с кем ему выгоднее сегодня не портить отношения. "У нас очень хорошие отношения с Турцией. Они - партнёры по НАТО. Мы много торгуем с Турцией, но мы не хотим, чтобы они убили много людей", - заявил глава Белого дома.

Это заявление Трамп сделал даже несмотря на то, что под обстрел попали американские военные, блок-пост которых находится рядом с позициями курдов. А Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз дал понять, что не остановит операцию, пока не вытеснит за пределы тридцатикилометровой приграничной зоны все вооруженные курдские формирования.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".