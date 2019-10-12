Удар по Трампу: экс-посол в Киеве обвиняет президента в своей отставке

Мари Йованович выступила в Конгрессе

Демократы ускорят процедуру импичмента Дональда Трампа, об этом заявили в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса. Прокуратура США уже взялась за адвоката американского президента Рудольфа Джулиани. Следствие считает, что он добивался увольнения бывшего посла США на Украине.

За год до выборов американский истеблишмент штормит и лихорадит. В центре обсуждений - бывший посол США на Украине Мари Йованович. Она все же приехала в Конгресс давать показания. Никаких комментариев журналистам, следующим за ней по пятам. Лицо холодное и отчуждённое. Такая загадочность лишь подогревает интерес, показания экс-посол даёт за закрытыми дверьми. Правда, ее вступительное слово тут же разлетается на цитаты и его публикуют сразу несколько печатных изданий, сообщает "ТВ Центр".

Эффект разорвавшейся бомбы: в открытом заявлении Йованович утверждает, что её уволили после того, как она отказала адвокату президента лично просить украинских чиновников о содействии расследования дела бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

"Я слышала в СМИ утверждения, что я якобы целенаправленно призывала игнорировать приказы президента, поскольку ему объявят импичмент. Это неправда, я никогда такого не говорила. И хотя я встречалась с бывшим вице-президентом Джо Байденом несколько раз в течение многих лет в правительстве, ни он, ни предыдущая администрация никогда, прямо или косвенно, не поднимали со мной вопрос насчет компании Burisma. Как и не обсуждали со мной Хантера Байдена", - заявила дипломат.

Ситуация развернулась на 180 градусов буквально за месяц. Ещё в начале марта госдепартамент предложил Йованович продолжить возглавлять американскую дипмиссию в Киеве сроком до 2020 года. Правда, уже в апреле ей настоятельно рекомендовали вернуться в Вашингтон ближайшим рейсом.

"Президент потерял уверенность во мне и не хочет, чтобы я продолжала работать в качестве посла. Он добавил, что против меня была развернута кампания и что президент с лета 2018 года оказывал давление на Госдепартамент с целью сместить меня", - утверждает экс-посол.

И это на фоне не утихающего скандала вокруг адвоката Трампа. Федеральная прокуратура Манхэттена инициировала против Рудольфа Джулиани дело. Демократы практически хлопают в ладоши. Мяч, как говорится, на их стороне, и они твердо намерены доказать, что Джулиани пытался через своих партнеров на Украине получить компромат на главного конкурента республиканцев Джо Байдена. Дополнительные очки перед электоратом лишними не будут. Сам Дональд Трамп высказывается аккуратно.

"Я не спорю, что Мари Йованович может быть замечательной женщиной. Если вы помните тот телефонный разговор с украинским президентом, он не слишком положительно о ней отзывался", - сказал Трамп.

Тем временем команда президента будто бежит с тонущего корабля. Свою должность покидает исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макалинан. Причина более чем уважительная. Он, якобы, решил больше времени проводить с семьёй. Как бы то ни было, перед грядущими выборами ряд громких отставок ключевых фигур выглядит довольно странным.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".