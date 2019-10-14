Опубликованы кадры с места гибели мэра Абакана

Причиной аварии, предположительно, стал сердечный приступ

Страшное ДТП в Красноярском крае. В районе Минусинска Ford Explorer на большой скорости съехал с трассы и врезался в дерево. За рулем автомобиля находился мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин. К моменту прибытия медиков чиновник был мертв.

Информацию о гибели Булакина подтвердили в управлении МВД по Красноярскому краю. "По предварительным данным, в дневное время, двигаясь по 433 км автодороги Р-257 "Енисей", Николай Булакин, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП он скончался на месте", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

На месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, причиной ДТП стал сердечный приступ у водителя.

Николай Булакин был избран главой администрации Абакана в 1995 году. Он неоднократно переизбирался на этот пост, в общей сложности руководил городом 24 года.