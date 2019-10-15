Московской службе скорой помощи исполнилось 100 лет

В честь вековой даты рядом с институтом имени Склифосовского установлена инсталляция

В Москве во вторник с особой гордостью чествуют тех, кто призван спасать. Столичная служба скорой медицинской помощи отмечает 100-летний юбилей, передает "ТВ Центр".

Всего в ней трудятся около 11 тысяч человек. И многие из них встречают праздник на работе, выполняя профессиональный долг. Каждый день сотрудники скорой обслуживают в среднем по 12 тысяч вызовов.

В честь вековой даты рядом с институтом имени Склифосовского установлена инсталляция в виде слов "Просто спасибо". Место для арт-объекта выбрано неслучайно. Именно оттуда 100 лет назад выехала первая карета на вызов к пациенту. В конструкции есть даже специальные отверстия, куда любой может опустить письмо со словами благодарности.