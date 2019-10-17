В Германии судят бывшего охранника концлагеря

Ему 93 года

В Германии начинаются судебные слушания по делу бывшего охранника нацистского концлагеря Штуттгоф. 93-летнего Бруно Дея обвиняют в соучастие в убийстве более пяти тысяч человек, передает "ТВ Центр".

По данным местной прокуратуры, мужчина не давал бежать пленным. Таким образом он поддерживал жестокие расправы над заключёнными. Дей себя виновным не признаёт и утверждает, что оказался жертвой системы.

Заседание будет проходить в особом порядке, поскольку обвиняемому на момент преступления было 17 лет. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Для дачи показаний в Гамбург прибыли 20 бывших узников лагеря из США, Польши и Израиля.