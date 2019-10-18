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Народ наплевал на простую просьбу семьи Заворотнюк

08:57
  • пятница
  • 18 октября 2019

Родные актрисы надеялись на помощь

Родные Анастасии Заворотнюк обратились к народу с просьбой. Семья актрисы предложила провести "коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении Анастасии".
Как живет 19-летний сын Анастасии Заворотнюк. Фото

"Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан", - пояснили на странице поддержки Заворотнюк в Instagram.

Молитву назначили на промежуток с 06:00 до 07:00 мск 18 октября. По замыслу родственников, тысячи россиян должны были рано утром послать "сигнал в космос", попросив высшие силы о выздоровлении Заворотнюк.

Однако народ благополучно проспал данное мероприятие. В группе поддержки больше 60 тысяч подписчиков, а на молитву отозвались лишь единицы. К 08:00 18 декабря под постом можно было увидеть не больше 50 комментариев, написанных утром.

Поклонники Анастасии рекомендовали родственника актрисы съездить "к Матроне и там заказывать молебны о здравии". А несколько человек и вовсе рекомендовало семье молиться на врачей, так как именно в руках специалистов жизнь Заворотнюк.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.

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