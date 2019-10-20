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К протестам в Каталонии присоединился Мадрид

11:36
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

Столицу Испании тоже охватили беспорядки

В Мадриде на акцию в поддержку осуждённых каталонских политиков вышли около четырёх тысяч человек. Демонстранты блокировали дороги в центре города, крушили веранды кафе и бросали в сотрудников полиции различные предметы. В ходе жёстких столкновений пострадали около 30 человек, 7 госпитализированы, сообщает "ТВ Центр".

А в Барселоне, где уже третий день продолжается всеобщая забастовка, тысячи манифестантов собрались на главной пешеходной улице Рамбла. Начинавшаяся мирно акция снова переросла в погромы. Радикалы устраивали поджоги, препятствовали работе спецслужб и даже нападали на пожарных. Полиции применила силу для разгона протестующих.

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