На протестную акцию вышли студенты и преподаватели университета Алеппо

В Сирии прошёл массовый митинг против присутствия американских войск. На протестную акцию вышли несколько тысяч человек, в том числе студенты и преподаватели университета Алеппо. В вузе обучаются не только сирийцы, но и выходцы из соседних государств. Активисты из Ливана, Йемена и Палестины выразили солидарность с народом Арабской республики.

Университет в Алеппо - один из крупнейших в Сирии. Здесь учатся студенты из разных стран. Юноши и девушки вышли на митинг солидарности с народом Сирии, который уже восемь долгих лет ведет борьбу с международным терроризмом. А еще в колонне демонстрантов звучит лозунг "США - вон из Сирии!" Придя в страну без приглашения, лидеры западной коалиции сами наносили удары по военнослужащим сирийской армии. Поэтому студенты задаются вопросом: так против кого собирались бороться американцы и кому помогать?

"Мы все против того, чтобы чужие военные, которых мы даже не приглашали, появились на нашей земле. Нам нужна помощь, но не от США. Поэтому мы требуем, чтобы они убирались с нашей земли. Американцы нас обманули, говорили, что приехали бороться с терроризмом, но сами - наоборот - помогали боевикам. Готовили их, обучали, снабжали оружием, как мы сейчас понимаем, для того, чтобы разрушить нашу страну", - сказал Ахмед Беражикли.

"Американцы пришли сюда, чтобы уничтожить все, чего мы добились. Они хотят разделить нашу страну, это их истинная цель", - уверен Мухаммед Шахрур.

Теперь американские войска уходят из Сирии, оставляя свои базы. Не потому что испугались мирных протестов студентов. Американцы уважают только силу. А еще с легкостью бросают своих недавних союзников, как это случилось с курдами на севере страны. Теперь регион патрулирует российская военная полиция.

"У Сирии есть друзья. Мы все здесь говорим слова благодарности в адрес России, потому что именно ваши войска по-настоящему помогли нам в борьбе с террористами", - сообщил студент технического факультета университета Алеппо Фуэдсад.

В отличие от сил западной коалиции, российские военные находятся в Сирии по просьбе официального Дамаска, что закреплено межгосударственными соглашениями. И за четыре года действия российских ВКС по борьбе с боевиками террористических группировок доказали свою эффективность, а работа Центра по примирению враждующих сторон позволила обеспечить деэскалацию уже на большей части территории страны.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Сирия.