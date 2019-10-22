На полуострове пройдет масштабная модернизация медучреждений

В Крыму открыли новую станцию скорой помощи. Это очередной этап модернизации здравоохранения на полуострове. Здание - модульное. Построили всего за три недели. Современная амбулатория, просторные помещения, гараж. До конца года такие медицинские базы появятся еще в двух десятках населенных пунктов.

Новоселье бригада скорой помощи в селе Скворцово отмечает в рабочей обстановке. В перерывах между вызовами распаковывают коробки, расставляют медикаменты. Привыкают к новым просторным помещениям.

Амбулатория, комнаты для персонала и осмотра водителей, столовая, раздевалка, санузел и даже душевая. Модульный пункт рассчитан для одной или двух бригад. Плюс гараж для автомобилей.

В день - не меньше восьми вызовов. Бригада обслуживает 11 населенных пунктов. Но строгой территориальной принадлежности сейчас нет. Диспетчер может отправить и на соседний участок, если там большая загрузка.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.