Управляющая компания терроризирует жильцов высотки в Москве

В ход идут запрещенные приемы

Жильцы высотного дома на Ленинском проспекте стали заложниками противостояния двух управляющих компаний. При этом методы, которые используют в ходе затяжной коммунальной войны, чаще "запрещённые": подделка подписей и протоколов, отключение электричества.

"Два с лишним часа я не могу попасть домой. Потому что мне тяжело, я не смогу ребенка поднять. Вот я сижу, не знаю, что делать. Я приличный человек. За квартиру плачу вовремя", - рассказала Евгения Рождественская.

Жители дома по адресу Ленинский проспект, дом 111, корпус 1 уже не первый год заложники противостояния двух управляющих компаний. На этот раз ситуация дошла до отключения электричества за долги перед "Мосэнергосбыт". Жители 47-этажного дома на несколько часов оказались отрезаны от своих квартир. А многие и вовсе застряли в лифтах.

"Через час примерно начал кто-то спрашивать, есть ли пассажиры внутри? То есть они даже не знали, что кто-то есть. И в итоге получилось так, что нас вытащили через два часа", - вспоминает Анастасия Яркина.

Первую управляющую компанию в доме - ТСЖ "Дом на Ленинском "Вертикаль" - создал застройщик. Председатель - Константин Золотухин. Это имя теперь часто можно услышать в СМИ. В других ТСЖ он также не платит поставщикам услуг.

Несколько лет назад у ТСЖ был долг за капитальный ремонт. Тогда жильцы большинством голосов создали другую управляющую компанию. Но прежняя - власть не отдает. И свои долги не скрывает.

"Мосэнергосбыт" нас вызвало на совещание второго числа, предупредили о том, что у нас отключат электроэнергию в связи с большой задолженностью. На сегодняшний день у нас 12 миллионов задолженности", - сказала главный инженер ТСЖ "Дом на Ленинском "Вертикаль" Татьяна Белая.

Много вопросов и к отчетам управляющей компании.

"У нас только на гидроизоляцию паркинга было потрачено порядка 52 миллионов рублей. Что такое гидроизоляция паркинга? Делаются проколы и туда закачивается смола. Количество закаченной смолы ни проверить, ни как-то отследить, потому что никаких контролирующих органов у нас нет", - сообщил Иван Денисов.

Не отследить и общие собрания, и их итоги. После очередного в Мосжилинспекцию компания Золотухина сдала протоколы голосования, где один из пунктов - ликвидация созданного жителями ТСН "Веллхаус".

"Вот я под камеру сообщаю, что вот эта моя подпись - она поддельная. Я ни в каком собрании участия не принимал. Ну, соответственно, это не мой почерк, не моя подпись", - указал Денисов.

"Сейчас собственники не платят никому. В связи с тем, что та компания, у них договора с ресурсоснабжающими компаниями, они выставляют счета. А нам не платят, потому что у нас нет договоров с ресурсоснабжающими компаниями", - пояснил управляющий ТСН "Веллхаус" Вячеслав Горлов.

Юристы говорят, что подобные ситуации возникают часто.

"Организация документооборота так устроена, что ни в налоговой, ни в жилищной инспекции никто не проверит подлинность протокола. Именно этим и пользуются эти люди. Соответственно, в данной ситуации нужно идти только в судебные органы. Нужно идти в прокуратуру. Если есть подделка документов, то это 327 статья Уголовного кодекса", - прокомментировал адвокат Алишер Захидов.

Но пока жители пишут жалобы в правоохранительные органы, ТСЖ вновь предупреждает об отключении электричества. Теперь уже на трое суток.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Панов, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".