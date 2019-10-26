Взрыв газа и пожар в Улан-Удэ: есть пострадавшие

В кафе взорвался газовый баллон

В одном из кафе Улан-Удэ взорвался газовый баллон. Причиной стало нарушение правил эксплуатации бытового газа. После сильного хлопка в здании начался пожар, пострадали 12 человек.

Известно, что пришедшие на работу сотрудники заведения почувствовали запах газа и попытались самостоятельно устранить утечку из баллона, однако, его концентрация достигла взрывоопасного предела, сообщает ТАСС.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести внеплановую проверку общественных мест, где используется газовое оборудование. Министр здравоохранения региона в ближайшее время свяжется с Москвой по видеосвязи и проведёт консультации со специалистами Минздрава России. Будет обсуждаться план лечения пострадавших от взрыва в кафе.