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Россия, Украина и ЕС обсудят условия поставки газа в Европу

14:37
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Газовые переговоры начнутся в Брюсселе в понедельник

Новый раунд газовых консультаций в понедельник стартует в Брюсселе. Россия, Украина и ЕС обсудят условия поставки топлива в Европу и попытаются выйти на подписание нового соглашения. Нынешний десятилетний договор истекает в конце декабря. Учитывая заинтересованность в его продлении всех сторон, делегаты настроены весьма оптимистично.

Газовые переговоры начнутся в Брюсселе через несколько часов, передает "ТВ Центр". А сейчас  проходят двусторонние консультации еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича с делегациями России и Украины. Главная задача, как уже сказал сам Шефчович, сохранить прогресс, достигнутый  на предыдущей встрече в сентябре.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда новые киевские власти, наконец, решились выполнить давно обещанный переход на европейские правила и начать реструктуризацию "Нафтогаза". Чтобы транзитом российского топлива занималась независимая компания-оператор. А объемы и цену поставок определял рынок, а не очередное украинское правительство.

"Газпром" так работать, разумеется, готов. Но тут есть две главные сложности. Первая: успеет ли Киев внедрить правила до 1 января 2020 года. Вторая: что делать с миллиардными судебными исками, поданными "Нафтогазом" против "Газпрома".

И если в случае технической задержки со стороны Украины Россия готова подождать, продлив прежний договор еще на год, то работать по новым правилам "Газпром" согласен только разобравшись с судебными спорами.

Поэтому Россия предлагает так называемый "нулевой вариант",  когда обе стороны отказываются от заявленных ранее претензий. Чего "Нафтогаз" категорически не хочет. Но украинские власти на прошлых консультациях обещали над таким вариантом подумать.

Как и над предложением "Газпрома" по возобновлению прямых поставок газа на Украину. В этом случае цена будет ниже нынешней примерно на четверть.

Все это еще раз обсудят на переговорах в Брюсселе. И хотя новый контракт сегодня вряд ли будет подписан, стороны должны как минимум обсудить тарифы на поставки газа. И назначить дату следующих консультаций. До конца срока действия транзитного договора между Россией и Украиной остается 64 дня.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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