Время уходит: итоги переговоров России, ЕС и Украины по транзиту газа

Стороны ощутили прогресс, но о новом контракте не договорились

На переговорах в Брюсселе Еврокомиссия предложила краткосрочный вариант решения ситуации с транзитом российского газа через Украину, если в ближайшее время не удастся заключить новый долгосрочный контракт. "Время стремительно уходит", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Продление текущего контракта, который заканчивается уже 31 декабря, Россия, Украина и Евросоюз обсуждали на трёхсторонних консультациях. Новый раунд переговоров назначен на конец ноября.

Нового контракта - пока нет. Но прогресс есть, говорит Александр Новак. После очередного раунда консультаций в Брюсселе, Россия подтверждает, что готова поставлять газ в ЕС через Украину по новым, европейским правилам.

"Мы готовы работать, Россия готова работать по законодательству европейскому. Мы готовы работать, в том числе и на базе существующего договора, с техническими корректировками, с 1 января и до имплементации законодательства", - прокомментировал министр энергетики России Александр Новак.

Чтобы работать по букве закона Евросоюза, Киев должен реформировать "Нафтогаз". Так, чтобы транзитом топлива занималась независимая компания-оператор. На бумаге ее уже создали. Но проблема в том, что пока только на бумаге.

"Разделение компании, действительно, еще в процессе, мы потенциально еще не можем подписать эти договоры. Мы должны быть готовы к этому. В соответствии с нашей дорожной картой эти возможности появятся где-то после 17 декабря", - сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Видео: Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Если Киев еще затянет сроки, есть риск, что в новый 2020-й год Европа войдет без контракта на транзит газа. Еврокомиссар Марош Шефчович перспективой явно недоволен.

"Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс", - объяснил зампредседателя Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович.

Россия, жалуется при этом Шефчович, не идет на уступки. Но как искать компромиссы, когда не знаешь сути вопроса. Ведь текст закона о реформе украинской ГТС Москве и Брюсселю предоставили в последний момент. И частично - без перевода на английский. Документ теперь должны внимательно изучить, чтобы не оказалось "сюрпризов". И это тоже займет время. Впрочем, уже сейчас "Газпром" готов обсуждать прямые поставки газа на Украину. Причем, по цене на четверть ниже нынешней. Что для украинского потребителя - серьезная экономия. Но для этого надо урегулировать споры в стокгольмском арбитраже, чьи решения Киев сам не выполняет, но продолжает требовать миллиардных компенсаций от Москвы.

"Мы считаем, что они должны решаться пакетно. В том числе вопросы, касающиеся поставок российского газа напрямую потребителям Украины, минуя реверс. Это тоже тот вопрос, который сегодня обсуждался", - заявил Новак.

Россия предлагает так называемый нулевой вариант решения спора - чтобы обе стороны отказались от исков. Руководство "Нафтогаза" - против. Но украинское правительство обещало подумать. Как заявил министр энергетики страны Алексей Оржель, главное - чтобы эти пакетные договоренности представляли взаимный интерес.

Срок контракта по транзиту газа между Россией и Украиной заканчивается через 64 дня. Потому стороны договорились работать более интенсивно. Следующие трехсторонние консультации должны состояться в конце ноября.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра", Бельгия, Брюссель.