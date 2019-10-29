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В Дейр-эз-Зоре открыли мост через Евфрат

08:48
  • вторник
  • 29 октября 2019

Паром не справлялся с наплывом желающих переправиться с одного берега на другой

29 октября в соответствии с Сочинским меморандумом истекает срок отвода курдских формирований на 30 километров от границы с Турцией. После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование этих районов. А в провинции Дейр-эз-Зор открыт первый мост через Евфрат. Стратегически важную переправу сирийские и российские военные возвели всего за месяц. Она позволит  возобновить транспортное сообщение между районами республики и поможет доставке гуманитарной помощи населению на территории, неподконтрольные правительству. 

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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