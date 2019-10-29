В Дейр-эз-Зоре открыли мост через Евфрат

Паром не справлялся с наплывом желающих переправиться с одного берега на другой

29 октября в соответствии с Сочинским меморандумом истекает срок отвода курдских формирований на 30 километров от границы с Турцией. После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование этих районов. А в провинции Дейр-эз-Зор открыт первый мост через Евфрат. Стратегически важную переправу сирийские и российские военные возвели всего за месяц. Она позволит возобновить транспортное сообщение между районами республики и поможет доставке гуманитарной помощи населению на территории, неподконтрольные правительству.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова